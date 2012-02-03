У Януковича обеспокоены кризисными явлениями в госуправлении

Указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о стратегии кадровой политики направлен на преодоление кризисных явлений в системе государственного управления и на обеспечение страны квалифицированными кадрами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Станислав СКУБАШЕВСКИЙ, комментируя соответствующий Указ Президента от 1 февраля «О Стратегии государственной кадровой политики на 2012-2020 годы».

«Целью государственной кадровой политики является обеспечение всех сфер жизнедеятельности страны квалифицированными кадрами», - заметил он.

По словам С.СКУБАШЕВСКОГО, необходимость модернизации кадровой политики государства на ближайшую и долгосрочную перспективу связана, в частности, с обострением проблемы обеспечения кадрами стабильного развития страны и необходимостью преодолеть кризисные явления в системе государственного управления.

«В социальном аспекте эффективная кадровая политика государства должна обеспечить высокий уровень развития человеческого потенциала, удовлетворение стремлений граждан к профессиональной самореализации и достойной оплате труда», - отметил заместитель главы Администрации.

В экономическом аспекте реализация Стратегии государственной кадровой политики должна обеспечить квалифицированными кадрами все отрасли производства, способствовать повышению благосостояния людей.

Речь идет также о совершенствовании нормативно-правовой базы с целью внедрения новейших подходов в кадровом менеджменте; построение системы управления трудовыми ресурсами на принципах социального диалога и партнерства государства и субъектов предпринимательской деятельности.

«Впервые государство системно берется за решение проблем государственной кадровой политики - и это коснется как рабочих специальностей, так и государственных управленцев», - отметил С.СКУБАШЕВСКИЙ.

Среди важных задач, которые содержит Стратегия, он назвал внедрение непрерывного профессионального обучения кадров и системы наставничества, гарантированное обеспечение молодых людей первым рабочим местом. «Реализация этих шагов должна качественно модернизировать кадровый потенциал государства», - сказал С.СКУБАШЕВСКИЙ.

Стратегия государственной кадровой политики будет реализовываться в три этапа. Она в частности предусматривает:

- разработку и принятие государственной целевой программы по формированию и реализации государственной кадровой политики;

- создание президентского кадрового резерва «Новая элита нации»;

- разработку мероприятий по недопущению конфликтов интересов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, и урегулирование конфликта интересов в случае его возникновения;

- совершенствование механизмов детенизации рынка труда;

- внедрение электронного управления;

- создание механизма привлечения инвестиций в развитие кадрового потенциала.

Кабинет министров должен ежегодно подавать на утверждение Президенту план мероприятий, направленных на реализацию положений данной Стратегии.