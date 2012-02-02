В Луцке отметили освобождение от фашистов
23:25, 02 февраля 2012Общество
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В Луцке сегодня отметили 68-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Первые лица города и области, ветераны, представители общественных организаций возложили цветы к памятному знаку «Неизвестному солдату» и почтили память освободителей Луцка. Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.
Также в областном театре кукол сегодня состоится праздничный концерт для ветеранов и жителей города. В музеях и библиотеках – тематические выставки.
Справка УНИАН. Луцк был освобожден в 1944 году во время Ровенско-Луцкой наступательной операции 7-й гвардейской кавалерийской дивизией 13-й армии 1-го Украинского фронта.
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