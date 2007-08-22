Мошенники выкачали из бюджета 35 миллионов возмещения НДС

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в г. Киеве в ходе скоординированных с прокуратурой столицы мероприятий пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая незаконно получила из государственного бюджета свыше 35 миллионов гривен в виде возмещения налога на добавленную стоимость. Задержаны двое граждан Украины - лидеры преступной группировки, еще четверо правонарушителей находятся под подпиской о невыезде за пределы Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в частности, установлено, что по утерянными или похищенными документами в Киеве, Луганской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Днепропетровской областях злоумышленники создали сеть фиктивных коммерческих структур. По уставным документам, эти предприятия, кроме торговой деятельности, осуществляли исследование, разработку и внедрение „ноу-хау” в сфере связи. Контролируемые преступной группировкой фирмы, якобы, создали уникальное устройство - комплекс управления оборудованием телекоммуникационных систем, а также на протяжении трех лет осуществляли его продажу в Великобританию и США.

Сотрудники УСБУ в г. Киеве выяснили, что комплекс управления оборудованием телекоммуникационных систем в Украине никогда не производился, в телефонной сети общего пользования не испытывался и подконтрольными Госкомсвязи органами из сертификации никогда не тестировался. Эксперты также утверждают, что согласно заявленным “разработчиками” техническим условиям, изделие не могло бы функционировать вообще.

Во время проверки деятельности сети фиктивных структур выявлено, что с помощью подделки документов о финансово-хозяйственных и экспортных операциях, дельцы получали из государственного бюджета Украины средства в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Управление СБУ в г. Киеве расследует уголовное дело в отношении организованной группы лиц по признакам совершения преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.