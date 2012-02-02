Азаров: Украина готова к еще худшему

Украина готова к существенному ухудшению погодных условий, в частности к снижению температуры ниже 30 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, температура этой ночью в большинстве областей Украины опустится до 30 градусов и последующие дни температура также будет снижаться.

«Страна подготовилась к такому испытанию. Созданы значительные запасы газа, угля, мазута, которые гарантируют жизнедеятельность всех объектов, обеспечивающих теплоснабжение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в каждой области созданы условия для оперативного реагирования на возникновение различных аварий систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения, открыто более 1,5 тыс. пунктов обогрева и питания людей.

Н.АЗАРОВ отметил, что в условиях снижения температуры под особым вниманием должны быть люди, не имеющие постоянного жилья. «Я настаиваю, чтобы милиция и коммунальщики, безусловно, предоставляли помощь тем, кто находится на улицах, направляли бездомных людей в пункты обогрева или в любое доступное теплое помещение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что соответствующие инструкции получили участковые, патрульные, сотрудники правоохранительных органов, врачи и социальные работники.

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Учитывая ожидаемое снижение температуры в Украине, все службы жилищно-коммунального хозяйства продолжат дежурить в режиме полной готовности к предупреждению аварий и ликвидации их последствий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил на заседании Кабинета министров.

По его словам, снижение температуры существенно повлияло на работу коммунального хозяйства.

В частности, по данным первого вице-премьера, вследствие срабатывания автоматики от газоснабжения было отключено 117 частных домов в деревне Гераськовцы Марковского района Луганской области.

Из-за обрыва линий электропередач были обесточены 150 частных домов в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области и 1 тысяча частных домов в городе Бердянске Запорожской области, сообщил А.КЛЮЕВ.

Также, по его словам, в Дарницком районе Киева произошел прорыв трубы, в результате чего без водоснабжения остались два жилых дома, а в Запорожье произошел прорыв водопровода - от водоснабжения были отключены 5 многоэтажных жилых и 10 частных домов.

А.КЛЮЕВ отметил, что благодаря своевременному реагированию коммунальных служб и энергетиков эти аварии были оперативно ликвидированы.

Он подчеркнул, что в целом на сегодняшний день отопительный сезон на объектах ЖКХ проходит в стабильном режиме.

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Кабинет министров Украины принял распоряжение «О безотлагательных мерах по ликвидации последствий возможных масштабных чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения в зимний период 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

По его словам, документ предусматривает оперативное реагирование на возможные масштабные чрезвычайные ситуации на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, важных объектах хозяйственного комплекса, которые связаны с низкими температурами воздуха.

Согласно решению правительства, будет сформировано 550 сводных аварийно-восстановительных бригад, которые укомплектуют аварийным запасом имущества и оснащения, необходимого для проведения восстановительных работ.

В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности обеспечит создание 200 таких бригад, Министерство инфраструктуры – 300, МЧС - 50.

Кроме того, В.БАЛОГА сообщил, что Министерство инфраструктуры сформирует на базе Донецкой, Львовской, Приднепровской, Юго-Западной и Одесской железных дорог пять аварийно-восстановительных поездов для размещения, жизнеобеспечения, перевозки сводных аварийно-обновительных бригад и аварийного запаса имущества и оснащения (из расчета один поезд в составе 12 пассажирских и пяти грузовых вагонов для одновременной перевозки 100 бригад).

Кроме того, по поручению В.БАЛОГИ, на базе подразделений МЧС сформировано 59 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных электро- и газосварочным оборудованием , которое готово к использованию и передислокации к местам возможных аварий для оказания помощи аварийным службам.

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Суточное потребление газа на Крымском полуострове 31 января составило 12,4 млн. кубометров - это максимальный показатель за последние несколько лет. Ранее рекордное суточное потребление газа - 11,7 млн. кубометров - было зафиксировано в 2006 году при температуре 26 градусов мороза.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь).

В осенне-зимний сезон, когда потребление газа в Крыму возрастает в 2-5 раз, голубое топливо подается потребителям из трех источников: ДК «Укртрансгаз», Глебовского подземного хранилища и месторождения «Черноморнефтегаза» в Черном, Азовском морях и в сухопутной части полуострова.

Напомним, Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения. По данным управления МЧС, в регионе из-за сложных погодных условий приостановлена работа почти 380 школ и 90 детсадов.

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В Запорожской области из-за морозов закрываются фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, на 1 февраля из-за нарушения температурного режима «в Приазовском районе Запорожской области не работал ни один ФАП (органами местной власти принято решение об оказании медицинской помощи на дому), также временно приостановлена работа 4 ФАПов в Новониколаевском районе (села Подгорное, Сторчевое, Новоивановка, Листовка).

Нарушения температурного режима, по даным СЭС, зафиксированы в фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах Гуляйпольского района: температура в помещениях составляет +13 - +17 градусов) и в 2 ФАПах Ореховского района (села Слобода и Юрковка).

«Не соответствует нормативам температурный режим в 5-й горбоольнице Запорожья (+18-20), Запорожской областной психиатрической больнице, Запорожской областной ендокринологической больнице и гериатрическом пансионате (+18-20), а также в 1-й поликлинике Хортицкого района Запорожья (+18), поликлинике Куйбышевской центральной районной больницы (+15) и подростковом кабенете Мелитопольской центральной районной больницы (+8 градусов)», - констатировали в Запорожской областной СЭС.