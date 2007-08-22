В Херсонской области до сих пор горит около 4000 га леса

В Херсонской области продолжается ликвидация лесного пожара на площади около 4 тыс. гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Голопристанском районе на территории Кардашинского лесничества площадь очаговых пожаров состоянием на 07.00 22 августа составляет около 3 тыс. 200 га, в том числе около 1 тыс. га верховой.

На территории Цюрупинского лесничества площадь очаговых пожаров составляет около 500 га, в том числе около 200 га верховой.

Как сообщал УНИАН, воспламенение леса в этих двух районах Херсонской области произошло 20 августа. Огонь быстро распространился в результате высокой температуры и усиленного ветра.

Для локализации и недопущения распространения пожара были безотлагательно привлечены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС в Херсонской области. Также дополнительно направлены пожарно-спасательные подразделения Запорожского, Днепропетровского и Одесского гарнизонов. Все к тушению пожаров привлечено 559 человек и 102 единицы техники.