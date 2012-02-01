Специалисты возмущены подготовленным к Евро-2012 буклетом о Киеве

К Евро-2012 за бюджетные средства киевская власть подготовила специальный буклет на пяти языках, который должен рассказать гостям столицы о Киеве, но содержание этого буклета возмутил киевоведов, историков и специалистов в области туризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Оргкомитета «7 чудес Киева», писателя, председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, который по поручению Оргкомитета акции «7 чудес Украины» вместе с председателем Оргкомитета, историком, вице-спикером Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО обратился по поводу содержания буклета к председателю КГГА Александру ПОПОВУ.

«Поражает, что в упомянутом буклете полностью исключена история Киева как столицы Древнерусского и Казацкого государства. Если читать буклет, то создается впечатление, что все наиболее ценное в истории Киева произошло во времена Российской империи или Советского Союза, что не отвечает действительности», - считают авторы обращения.

По их данным, среди объектов, которые советуют посетить туристам, значительную часть посетить просто невозможно, например, Мариинский дворец и Замок Ричарда, которые много лет закрыты для посетителей на реставрацию, и которая будет продолжаться еще годами, или Дом с химерами, которые являются официальной резиденцией Президента, и попасть в него также практически невозможно.

В связи с этим Н.ТОМЕНКО и А.БРИГИНЕЦ спрашивают: «Неужели авторы официального буклета не знали об этом?»

Специалисты отмечают, что в то же время авторы буклета «забыли включить в перечень то, что необходимо посетить гостям столицы: Софию Киевскую, Михайловский Златоверхий собор, Кирилловскую церковь, Владимирский собор, самую большую в мире женскую скульптуру - «Родину-мать» или, например, лицо Киева – ул. Крещатик и Майдан Незалежности».

«Практически та же ситуация и с известными киевлянами. В их число не попали: всемирно известный пианист В.Горовиц, хореограф С.Лыфарь, скульптор А.Архипенко, художник К.Малевич, спортсмен и рекордсмен по количеству полученных олимпийских наград Б.Шахлин, которые давно стали визитками многих культур. Даже Т.Г.Шевченко, который тесно связан с Киевом, и которому посвящены несколько музеев в столице, не попал в число известных людей», - отмечается в обращении.

По мнению Н.ТОМЕНКО и А.БРИГИНЦА, «странной выглядит ситуация, когда туристам не предлагают посетить ни одного музея среди которых владеющие уникальными собраниями. Это Национальный художественный музей Украины, Музей украинского народного декоративного искусства, Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и др.».

«Что касается современной культуры, то авторы стыдливо (не подписав фото) разместили только портрет советника Президентов В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, певца В.ГРИШКО, забыв, что сегодня в Украине творят И.МАРЧУК, официально признанный гением, или Н.МАТВИЕНКО, чей голос стал визитной карточкой государства. Относительно европейской молодежи, то они, наверное, должны знать о победительнице Евровидения РУСЛАНЕ, известных , как на Востоке, так и в Европе, «Вопли Видоплясова», «Океан Ельзи», группа «Гайдамаки», ставшая единственным иностранным коллективом, который выступал на открытии нового стадиона в Варшаве», - указывают специалисты.

«Мы не обращаем внимания на финансовую сторону вопроса, ведь готовясь к Евро-2012, нашей властью было сделано достаточно много более значительных напрасных расходов. Понимаем, что популяризация Киева, объективное его освещение в глазах Европы - не самое важное для руководителей Киева дело и денег на экспертов в этой области вряд ли выделили. Поэтому готовы от имени Оргкомитета бесплатно вовлечь в создание обновленной версии рекламного буклета известных и авторитетных специалистов в области киевоведения, истории, архитектуры и культуры», - заявили подписанты обращения Н.ТОМЕНКО и А.БРИГИНЕЦ.