Решение киевского суда позволит избежать миллионных фальсификаций

Заместитель руководителя центрального избирательного штаба Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай ОНИЩУК убежден, что решение окружного административного суда города Киева о неправомерности постановления ЦИК в части утверждения формы заявления избирателя, который временно не в состоянии передвигаться самостоятельно, с просьбой обеспечить ему возможность голосования на дому позволит избежать миллионных фальсификаций на досрочных парламентских выборах 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам Н.ОНИЩУКА, «наш Блок добился принятия решения, которое позволит избежать масштабных фальсификаций, которые, по нашим подсчетам, могли бы достичь 2 миллионов голосов, и которые, как свидетельствует результаты прошлых выборов, широко применялись в восточных регионах Украины”.

При этом, отмечает Н.ОНИЩУК, “мы признаем право граждан, которые действительно не способны по различным причинам самостоятельно временно передвигаться, голосовать дома, мы также признаем и то, что таким гражданам нечего бояться соответствующей проверки со стороны участковой комиссии”.

“Мы убеждены, что права таких граждан на участие в голосовании надежно защищены, так же как будут защищены права всех других граждан Украины, которые придут на избирательные участки с целью осуществить свое волеизъявление”, - подчеркивает Н.ОНИЩУК.

Как сообщалось, 21 августа коллегия судей окружного административного суда города Киева признала неправомерным постановление ЦИК ”в части утверждения формы заявления избирателя, который временно не в состоянии передвигаться самостоятельно, с просьбой обеспечить ему возможность голосования на дому” и обязала ЦИК принять постановление, в котором должны быть утверждены обязательные требования к заявлениям о голосовании на дому, а также определить процедуру проверки информации, изложенной в этих заявлениях.