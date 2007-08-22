Матвийчук: экономика полностью выдержит инициативы Президента

Руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Владимир МАТВИЙЧУК убежден, что реализация социальных инициатив Президента Виктора ЮЩЕНКО не приведет к дополнительной нагрузке на украинскую экономику.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.МАТВИЙЧУК заявил сегодня во время пресс-конференции в Симферополе.

При этом он отметил, что «сегодня в Украине сформирована социально несправедливая пенсия. Потому необходимо увеличить заниженный в настоящее время коэффициент страхового стажа, что позволит повысить трудовые пенсии приблизительно на 35%».

В.МАТВИЙЧУК также сообщил, что с 1 января 2008 года должна быть в полном объеме введена Единая тарифная сетка оплаты труда для работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, науки и других категорий. По его словам, это приведет к увеличению заработной платы работников бюджетных учреждений на 58%, и такой шаг позволит повысить уровень жизни более чем 19 миллионам украинцев. «Необходимо законодательно установить дополнительные социальные гарантии многодетным семьям и повысить размер помощи на детей из многодетных семей и установить его в размере до 50% прожиточного минимума с учетом доходов. Установить для сирот-студентов высших учебных заведений, учеников профтехучилищ повышенные стипендии, которые должны быть на уровне двух прожиточных минимумов», – озвучил социальные инициативы Президента Украины В.МАТВИЙЧУК.

Отвечая на вопрос журналистов, он заверил, что «реализация социальных инициатив Главы государства не приведет к дополнительной нагрузке на украинскую экономику».

По словам руководителя Главной службы социально-экономического развития, реализация социальных инициатив Президента Украины в 2008 году нуждается в расходах государственного бюджета в размере 41 млрд. грн. В то же время, предложенные Секретариатом Президента источники финансирования дополнительных социальных выплат составляют 64,7 млрд. грн. Среди них называют планируемое увеличение доходов госбюджета в 2008 году, а также дополнительные поступления в бюджет, вызванные повышением социальных стандартов, в частности – дополнительные поступления налога с доходов физических лиц, поступления в Пенсионный фонд и фонд социального страхования.

В.МАТВИЙЧУК также сообщил, что Президент еще на начальной стадии формирования Госбюджета на 2008 год обратился с письмом к премьер-министру, где предложил правительству при разработке бюджета на следующий год более взвешенно определить основные макропоказатели развития экономики, чтобы не повторилась ситуация с их определением на текущей год, когда был занижен объем номинального ВВП и соответственно доходы сводного бюджета и размеры социальных гарантий. Также, по его словам, Президент предложил предусмотреть дефицит бюджета в следующем году не более 2%, уменьшить для налогоплательщиков размер обязательных взносов на социальное страхование, предусмотреть в проекте бюджета компенсацию сельскохозяйственным производителям, которые утрачивают льготы по уплате налога на добавленную стоимость.