Ющенко возмутило, что Шуфрич пытался его обмануть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в эти минуты находится непосредственно на месте стихийного бедствия в Херсонской области, где лично знакомится с тем, как проходит тушение лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО дал поручение руководству штаба по ликвидации пожара задействовать все возможные механизмы и средства для локализации и ликвидации огня.

Как отмечается в сообщении, глава государства считает действия правительства в данной ситуации неэффективными и неоперативными и требует принять все меры для ликвидации пожара в Херсонской области. В частности, отмечается, что во время облета места стихийного бедствия Президент не увидел ни одной единицы техники, задействованной на ликвидации пожара.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины, отбыв после рабочей поездки в Херсонскую область в Киев, вынужден был вернуться назад после того, как с борта самолета он увидел лесной пожар на большой площади, хотя буквально перед отлетом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ отрапортовал Президенту о локализации очагов возгорания и успешном укрощении огненной стихии в области.