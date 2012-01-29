В Тернополе около сотни людей выложили своими телами слово «Круты»

В Тернополе на Театральной площади около 100 людей выложили своими телами слово «Круты».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников мероприятия, они решили полказать, что молодежь помнит о подвиге студентов, погибших в 1919 году, защищая родное государство. Также таким способом молодые люди хотели акцентировать внимание жителей города на празднике, который сегодня отмечается.

Достаточно много участников флеш-моба пришли с красно-черными лентами на рукавах. На площади они, взявшись за руки, образовывали буквы, из которых можно было прочесть слово «Круты».

По большей части участие в акции приняли представители молодежных национал-патриотических организаций. На майдане к их мероприятию приобщились и простые прохожие.

Кроме этой акции сегодня в Тернополе в помещении организации «Пласт» состоится «Вечер Героев Крут», во время которого запланированы просмотр документального фильма, а также музыкально-поэтическая программа.