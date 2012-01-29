На Сумщине сошли с рельсов 27 вагонов

Вблизи с. Скряговка Тростянецкого района Сумской области сошли с рельсов 27 вагонов грузового поезда, в которых транспортировались строительные материалы, продовольственные товары и минеральные удобрения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла вчера, 28 января, в 18.55 на перегоне Скряговка-Боромля Южной железной дороги.

Всего в составе поезда были 43 вагона. Некоторые вагоны легли на бок и перекинулись, длина поврежденного пути уточняется. Жертв и пострадавших нет.

Движение железнодорожного транспорта организован по резервной схеме через станции Бахмач (Черниговская область) и Ромодан (Полтавская область).

К восстановлению пути, установке вагонов на рельсы и их дальнейшую транспортировку привлечены 3 восстановительных поезда Сумской дирекции железнодорожных перевозок Южной железной дороги, подразделения 2-го специального регионального центра быстрого реагирования (г. Ромны), оперативно-спасательной службы Тростянецкого района, линейного отдела милиции станции Сумы.

Причина схождения поезда с рельс устанавливается.

На месте события создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Сумской области.