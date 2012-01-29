День памяти Героев Крут на Тернопольщине отмечали до 1939 года

В Тернополе в областном архиве открыли документальную выставку «На Аскольдовой могиле – украинский цвет», приуроченную памяти Героев Крут.

Как передает корреспондент УНИАН, в экспозиции представлены архивные материалы о гибели студентов в бою, свидетельства очевидцев, публикации и документы об отмечании Дня памяти Героев Крут на Тернопольщине до 1939 года и во времена независимости.

Как сказал во время открытия выставки заместитель председателя областного совета Олег БОБЕРСКИЙ, если в 1918 году война велась «армиями и пулеметами», то сейчас против Украины идет жестокая информационная война.

«Происходит навязывание так называемого «русского мира», ведется целеустремленная политика уничижения роли Украинского государства. Поэтому мы должны быть готовы к этой войне, и все вместе должны нести зерна просветительства и правдивой информации», – отметил О.БОБЕРСКИЙ.