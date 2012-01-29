МВФ: с антикризисными мерами надо знать меру

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила на Всемирном экономическом форуме в Давосе о потенциальном вреде антикризисных мер для экономического роста, передает Би-би-си. По ее словам, антикризисные программы должны быть индивидуально подобраны для каждой конкретной страны и не могут носить универсальный характер. "Мы не призываем к поголовному проведению программ налогово-бюджетной консолидации. Для некоторых стран это необходимо, но многие могут обойтись без мер жесткой экономии, изыскивая другие пути борьбы с долговым кризисом", - считает К.Лагард.

К мнению К.Лагард присоединился министр финансов США Тимоти Гайтнер, также полагающий, что антикризисные меры могут иметь негативные последствия, ведущие к рецессии: "Есть риск, что на любое замедление экономического роста страны начнут реагировать мерами жесткой экономии, а это неверная взаимосвязь", - полагает Т.Гайтнер. При этом он признает, что для многих европейских стран еще долгое время не будет никакой альтернативы существенным бюджетным сокращениям.

Некоторые аналитики также отмечают потенциальный вред политики жесткой экономии. Так, американский финансист и инвестор Джордж Сорос полагает, что бюджетное ужесточение, на котором настаивает Германия, может ввергнуть Европу в рецессионную спираль. "Германия играет роль европейского надзирателя и вынуждает периферийные страны прибегать к жестким бюджетным ограничениям. Однако реальность такова, что они приведут экономику ЕС к стагнации, что может разрушить блок", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.