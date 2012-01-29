Жертвами морозов стали уже 8 человек

За весь период морозов уже умерло 8 человек.

В дежурной части МЧС сообщили, что в Днепропетровской области на улице замерз до смерти один человек, в Луганской области - 3, в Ровенской - 1, в Сумской - 2, а в Запорожской области уже в лечебном учреждении от переохлаждения умер один человек, передает ТСН.

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На Волыни развернуты уже 17 пунктов обогрева для людей. Они действуют в Луцке и райцентрах области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в УМЧС в Волынской области.

Спасатели сами готовят еду, разжигают печку, следят за соблюдением противопожарного режима. Продукты питания обеспечили органы местной власти, отметили в главке.

В этих палатках люди смогут согреться, попробовать кашу, напиться горячего чая. В пунктах обогрева несет круглосуточное посменное дежурство личный состав пожарно-спасательных подразделений УМЧС в области. Пункты будут функционировать до завершения периода низких температур, пообещали в областном Управление МЧС.

В этом году есть первая жертва мороза на Волыни. По сообщению спасателей, 28 января 59-летний житель села Перванче Гороховского района получил обмораживание рук II-III степени.

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В Луганской области открыты 33 пункта обогрева, сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в области.

Палатки с теплогенераторами, горячим чаем и продуктами питания начали функционировать с 27 января. Пункты обогрева расположены в местах массового пребывания людей. Они работают круглосуточно. Представители МЧС дежурят в палатках на протяжении суток, оказывают психологическую помощь и проводят разъяснительную работу.

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Во всех районах Севастополя, в том числе в Балаклаве и Инкермане, круглосуточно функционируют 5 палаточных пунктов обогрева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель Управления МЧС в г. Севастополе Ирина ЗВОНОВА.

Горячее питание в пунктах обогрева организовано во взаимодействии городских властей, бизнеса, церкви и УМЧС. Пункты будут работать до потепления.

Как сообщил журналистам начальник Управления МЧС в г. Севастополе Геннадий СУХОРУЧЕНКОВ, «решено, что питание будет не одноразовое, а по мере подхода людей. Там есть горячий чай, первые блюда, бутерброды, сало, колбаса, консервы, каша. Люди, в основном, из Севастополя, но есть и из других районов Крыма».

По словам Г.СУХОРУЧЕНКОВА, «учитывая, что у нас не такие жесткие морозы, как в восточных регионах страны, мы надеемся, что все пройдет нормально. На сегодняшний день в связи с похолоданием люди обращались в скорую помощь, но ничего серьезного в городе не произошло».

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Подразделениями ГУ МЧС в Запорожской области на территории региона организовано 32 пункта обогрева и горячего питания.

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в области Юлия БАРЫШЕВА, пункты обогрева и горячего питания открыты в Запорожье, Мелитополе, Бердянске, Токмаке и в районах.

«В данных пунктах люди могут не только согреться, но и получить горячую пищу», - сказала Ю.БАРЫШЕВА.

По ее словам, непосредственно в пунктах обогрева начат сбор теплых вещей для нуждающихся.

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Днепропетровской области за минувшие сутки в 126 стационарных и 36 палаточных пунктов обогрева, которые развернуты во всех городах и районах области, обратилось более тысячи человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации Сергей МИЛЮТИН.

По его словам, за этот период в медицинские заведения региона обратились с признаками обморожения 12 человек.

На сегодняшнее утро «смертельных случаев из-за переохлаждения в области не зарегистрировано», - сообщил С.МИЛЮТИН.

Он уточнил, что, согласно распоряжению председателя Днепропетровской ОГА Александра ВИЛКУЛА, в Днепропетровске будет работать 25 пунктов обогрева, в Кривом Роге – 20, в Днепродзержинске - 15, по 10 пунктов развернут в Павлограде, Никополе, Новомосковске, по 2 пункта – в Перштравенске, Терновке, Желтых Водах, Вольногорске, Марганце, Орджоникидзе и Синельниково. Также пункты обогрева установлены во всех районных центрах региона.

Кроме того, в городах областного значения из резервных фондов местных бюджетов выделят по 5 тыс. грн. для закупки чая и сахара для пунктов обогрева, в других городах – по 1 тыс. грн.

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В Черкассах действует восемь круглосуточных пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на заместителя городского председателя Алексея ЛЕОНОВА, пункты будут работать круглосуточно, пока будет держаться низкая температура воздуха.

Мобильные пункты обогрева организованы городской властью совместно с МЧС и Красным Крестом.

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В Херсонской области открыли 20 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, такие пункты открыты во всех райцентрах и крупных городах области.

Все пункты работают круглосуточно. Там всех желающих угощают горячим чаем, а в крупных городах - кормят и раздают теплую одежду. Также в большинстве пунктов организовано дежурство медработников.

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В Полтавской области открыт 31 пункт обогрева.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС в Полтавской области, по состоянию на вечер 27 января пункты обогрева посетили 93 человека.

Пункты обогрева открыты в Полтаве, Кременчуге и всех районных центрах области.

Кроме обогрева бездомным гражданам в пунктах предоставляется питание, теплая одежда и в случае надобности – медицинская помощь.

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В Хмельницкой области действует 275 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре областного управления МЧС, пункты обогрева работают в палатках и на отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговые заведения, учебно-воспитательные комплексы, поселковые советы и т.п.).

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В Донецке работает 21 пункт обогрева, из них шесть круглосуточно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, пункты обогрева расположены во всех 9 районах города в территориальных центрах социального обслуживания, а также действует мобильный (временный) пункт обогрева в районе автостанции "Крытый рынок".

Специальными пунктами обогрева воспользовались уже более 500 человек.