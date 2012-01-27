27 сел в Херсонской области - без света

В Херсонской области из-за штормового ветра обесточены 27 населенных пунктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в регионе из-за сильного ветра (до 25-30 м/с) к утру 27 января обесточены 27 населенных пунктов в 7 районах области - Бериславском, Великоалександровском, Великолепетихском, Геническом, Нововоронцовском, Цюрупинском и Чаплынском.

В частности, отключена 151 трансформаторная подстанция, повреждены 2 воздушных линии (ЛЭП) напряжением 35-150 кВ и 15 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

На восстановительных работах в районах области работают 35 бригад ОАО «Херсоноблэнерго» - всего 150 человек и 46 единиц техники.