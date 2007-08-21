Еще один дорогой развод в Украине: супруга Мазепы требует $130 млн

Вчера стало известно, что Днепровский районный суд Киева принял к рассмотрению иск Татьяны Зданевич к своему супругу — владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе — о разводе и разделе имущества. Госпожа Зданевич рассчитывает на половину корпоративных прав и активов компании, что, по ее подсчетам, составляет $130 млн. По мнению господина Мазепы, это глупости.

Исковое заявление Татьяны Зданевич о разводе и разделе имущества с Игорем Мазепой было подано в Днепровский районный суд Киева еще на прошлой неделе, но только вчера факт его регистрации адвокат госпожи Зданевич Сергей Антонов подтвердил официально. Он сообщил, что его подзащитная претендует на 50% «корпоративных прав и активов» компании, так как ИК Concorde Capital была основана во время супружества, зарегистрированного в 1999 году.

На официальном сайте компании указано, что Игорь Мазепа основал компанию «совместно с партнерами» в сентябре 2004 года. По информации источника , близкого к Concorde Capital, после того как управляющий партнер Джон Дэвид Саггитт продал господину Мазепе свои 10% доли в уставном фонде, тот стал полноправным собственником компании. По данным фондовой биржи «Первая фондовая торговая система», в 2006 году Concorde Capital занял второе место по объемам торгов на рынке акций — 936 млн грн.

В своем иске Татьяна Зданевич ссылается на информацию еженедельника «Контракты». Согласно одной из публикаций, доход Concorde Capital в 2006 году составил $260 млн. Соответственно, она планирует получить $130 млн.

Госпожа Зданевич рассказала Ъ, что причиной развода стало «серьезное увлечение Игоря Мазепы популярным среди предпринимателей учением „онтопсихология”» (направление современной психологии, практической целью которого является индивидуализация и соответствие человека собственной «внутренней сущности»). По ее словам, оно и привело к «ухудшению семейных отношений, повлияло на психологическое состояние и человеческие качества супруга». Госпожа Зданевич приписывает онтопсихологии даже «тоталитаризм и оккультные техники».

Впрочем, расспросить Игоря Мазепу о его увлечениях, а также о судьбе активов компании вчера не удалось. «Глупости я не комментирую»,— заявил владелец Concorde Capital.

Суд Игоря Мазепы и Татьяны Зданевич станет вторым крупным процессом по разделу имущества в этом году. В июле бывшая супруга Дмитрия Фирташа Мария Фирташ (Калиновская) подала в Печерский суд иск с требованием признать недействительным подписанное ею соглашение о разделе имущества. Мария Фирташ собиралась доказать свое право владения половиной активов Group DF (оборот $4,6 млрд). Однако суд иск не удовлетворил, а Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов отклонил все ее претензии на получение информации об активах бывшего мужа.

Коммерсант-Украина