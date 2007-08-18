Вблизи 10-тысячного митинга НУ-НС в Полтаве разместились сторонники Регионов

В центре Полтавы проходит 10-тысячный митинг сторонников блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие кандидаты в народные депутаты от НУ-НС, в частности, лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО, председатель политсовета блока В.КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК.

Выступая на митинге, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что единственным «профессиональным» достижением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА были ложь и разворовывание страны.

“Я считаю, что правительство ЯНУКОВИЧА – это действительно правительство “профессионалов”. Потому что так профессионально врать (стране) может только он”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, выступая на митинге, кандидат в народные депутаты от НУ-НС, министр иностранных дел А.ЯЦЕНЮК отметил, что “Наша Украина – Народная самооборона” “не принимает участие в параде обещаний и феєрверке лжи”, а наоборот - выполняет обещания, которые давал народу.

Обращая к полтавчанам, он призывал их прийти на избирательные участки и поддержать “Нашу Украину – Народную самооборону”, потому что “мы опять потеряем шанс перестроить страну”.

В то же время, обращая к собравшимся на митинге и комментируя действия политических оппонентов, председатель политсовета блока НУ-НС В.КИРИЛЕНКО сказал: ”Люди, это была настоящая кризисная коалиция, которая с каждым выходом на трибуны творила кризисы”. При этом он отметил, что правительство В.ЯНУКОВИЧА “никогда не заботилось о людях и заботиться не будет”. Он выразил мнение, что нужно было распустить еще парламент IV созыва, который, по словам В.КИРИЛЕНКА, “породил парламент МОРОЗА и правительство ЯНУКОВИЧА”.

На площади в центре Полтавы, где проходит митинг, на определенном расстоянии присутствуют сторонники Партии регионов, которые стоят с флагами своей политической силы, а также установлено около 10 палаток ПР, однако никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано.