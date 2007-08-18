На Львовщине перевернулась маршрутка
12:27, 18 августа 2007Общество
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Водитель не справился с управлением
Во Львовской области перевернулось маршрутное такси, четверо пассажиров тяжело травмированы.
Как сообщил УНИАН источник в городской ГАИ, авария произошла вчера на автотрассе между городом Винники и селом Липники вблизи Львова. Водитель микроавтобуса “Мерседес” не справился с управлением, маршрутка съехала в придорожный кювет и перевернулась.
В результате ДТП четверо пассажиров маршрутки получили переломы и телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
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