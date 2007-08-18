На Львовщине перевернулась маршрутка

Во Львовской области перевернулось маршрутное такси, четверо пассажиров тяжело травмированы.

Как сообщил УНИАН источник в городской ГАИ, авария произошла вчера на автотрассе между городом Винники и селом Липники вблизи Львова. Водитель микроавтобуса “Мерседес” не справился с управлением, маршрутка съехала в придорожный кювет и перевернулась.

В результате ДТП четверо пассажиров маршрутки получили переломы и телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.