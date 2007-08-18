План визита Ющенко в Сорочинцы
09:44, 18 августа 2007Общество
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Президент отбыл с рабочей поездкой на Полтавщину
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО осмотрит выставочные павильоны Сорочинской ярмарки в селе Большие Сорочинцы, в частности агропромышленных и промышленных предприятий Украины, экспозиции декоративно-прикладного искусства, павильоны Грузии и Узбекистана, которые впервые принимают участие в ярмарке.
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