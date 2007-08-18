Украинские мастера участвуют в Ягеллонском фестивале

В польском городе Люблин проходит международная Ягеллонская ярмарка, которая началась в среду, 15 августа, с традиционных общепольских городских глашатаев на площади Рынок в центре старого города.

Как передает корреспондент УНИАН, в первый день фестиваля философское представление Григория Скороводы «Нарцисс» гостям ярмарки представил коллектив Львовского национального театра им. Леся Курбаса.

Как сообщил УНИАН директор Ярмарки Гжегож ЖЕПЕЦКИ, в этом году на мероприятие были приглашены народные умельцы из Украины, Беларуси, Венгрии, Португалии, Франции, Болгарии, “чтобы показать, что Люблин до сих пор является центром восточной и западной культур, заинтересовать гостей ярмарки изделиями мастеров, профессии которых исчезают, ознакомить гостей с историей Люблина”.

По его словам, на торговых площадках можно купить изделия из керамики, кованые сувениры, плетеные вещи из лозы, глиняную посуду, сделанные руками.

Украинские экспоненты из Львова, Луцка, Рясного, Днепропетровска, Сосновки, Полтавы, Киева представляют на Ягеллонской ярмарке ткацкие изделия, декоративные изделия из стекла, вязаные куклы, керамические изделия, сувениры из камня и дерева, традиционную украинскую одежду, соломенные изделия, образцы старинного казацкого оружия, гобелены, бижутерию.

По информации Г.ЖЕПЕЦКИ, на протяжении всех дней ярмарки в старой части Люблина будут выступать уличные музыканты, а на площадках будут звучать фольклорные мелодии стран-участниц мероприятия.

В субботу, 18 августа, Львовский духовный театр воскресенья на площади перед замком представит историческое представление «Фиеста», совмещающее элементы драмы и циркового искусства в сопровождении музыки, водопадов и света.

Как заявляют организаторы Ягеллонской ярмарки, это мероприятие, которое совмещает исторические традиции ярмарок с современным культурным и экономическим обменом, происходит в форме пятидневных презентаций изделий умельцев, культурных и художественных событий, коммерческих фирм, общественных организаций с целью трансграничного развития.

В целом в ярмарке принимают участие свыше 300 экспонентов из Польши, Украины, Беларуси и других стран.

В этом году в Люблине в рамках ярмарки состоятся рыцарские турниры между группами из Польши, Украины и Литвы, демонстрация различных ритуалов средневековья, воссоздания танцев, битв и обрядов славян, презентация и дегустация польских и украинских блюд.

К организации этого мероприятия, кроме мэрии Люблина и Бреста, присоединились городские власти Львова и Луцка, Львовский Музей Идеи и другие.

Люблинские ярмарки, организованные в XV и XVI веке, были известны на всю Польшу и Европу как одно из наиболее выдающихся торговых международных мероприятий. В Люблин приезжали купцы из Восточной и Западной Европы, Венгрии, Литвы. С развитием торговли в Люблине развивалось и ремесленничество. Тогда главными торговыми партнерами Люблина были Львов, Брест, Луцк и Владимир-Волынский. Через этот польский город проходили торговые пути из Венгрии на Литву, из Западной Европы на Русь, из портов Балтийского моря в Турцию.