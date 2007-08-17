В ГАИ назвали топ-10 самых угоняемых авто в Украине

За 7 месяцев текущего года в Украине было угнано 3 тыс. 734 автомобиля. Наиболее угоняемыми автомобилями остаются машины семейства ВАЗ, при этом иномарки составляют 2/3 от общего количества угонов - в этом году их было украдено 2 тыс. 969 единиц. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил полковник милиции, начальник отдела организации розыска угнанных транспортных средств Департамента ГАИ МВД Украины Александр Сайко.

По его словам, наибольшее количество угонов осуществляется во Львовской (за 7 месяцев угнано 320 автомобилей, из них 250 - иномарок), Донецкой (357 и 111 соответственно) и Днепропетровской (212 и 92) областях, а также в Киеве (327 угнанных авто, 298 из них - иномарки).

На 2 месте по угоняемости находятся автомобили "Daewoo", что связано, скорее всего, с "возможностью легализации машин и существованием рынка сбыта". В частности, с января по август было угнано 213 машин данной марки. 3-е место занимает "Volkswagen" (за 7 месяцев угнано 142 машины), 4-е - "Mercedes" (98 авто), 5-е - "Audi" (96 машин). 6-е место по угоняемости в Украине занимают автомобили "Skoda" (82 авто), 7-е - BMW (64 машины), 8-е - "Lexus" (59 авто). Предпоследнее, 9-е место досталось "Toyota" - за 7 месяцев угнано 57 автомобилей данной марки. Последнее, 10-е, место занимает "Chevrolet" - этих автомобилей за январь-июль текущего года в Украине было угнано 56 штук.

В Киеве приоритеты угонщиков расставлены в таком порядке: "Daewoo" (64 машины за 7 месяцев), "Lexus" (37), "Mercedes"(21), BMW (20), "Toyota" (19), "Chevrolet" (18), "Volkswagen" (17), "Audi" (12) и "Skoda" (10).

При этом в ГАИ утверждают, что если бы милиция не проводила мероприятия по поимке преступников, угонов было бы в 5 раз больше.

По словам А.Сайко, большинство угонов престижных марок автомобилей осуществляется по заказу. "Воруют машины либо для легализации, либо для продажи по запчастям... Большая часть угнанных автомобилей идет за границу в Россию, Беларусь, Молдову. Даже идут на Польшу... Я думаю, что престижные марки угоняются, как правило, под конкретного заказчика", - сообщил полковник милиции.

Он считает, что уменьшить количество угонов можно при помощи систем видеонаблюдения на автостоянках в людных местах. "Я могу привести множество примеров, когда мы поймали преступников только по одной причине: они попали в камеру", - подчеркнул А.Сайко.

Кроме того, по словам милиционера, снизить количество угонов можно при помощи специальной маркировки автомобилей, противоугонных систем, спутникового наблюдения и использования механических систем: блокировки коробки передач, педалей и т.д. Таким образом количество угонов можно было бы уменьшить более, чем на 30%. "Угоны все равно будут. Полностью уйти от этого не удастся. Но снизить их количество можно. И для этого нужны усилия не только милиции", - подытожил А.Сайко.