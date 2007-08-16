Секретариат: производство ядерного топлива попало не в те руки

Правительство незаконно назначило генеральным директором концерна «Укратомпром» президента «Энергоатома» Андрея ДЕРКАЧА.

Такое мнение сегодня на брифинге в Секретариате Президента высказал руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК.

Он отметил, что один и тот же человек не может быть назначен руководителем более чем одного госпредприятия. «На сегодня один и тот же человек возглавляет два предприятия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2006 года правительство приняло решение создать концерн "Укратомпром" для организации элементов незамкнутого цикла производства ядерного топлива в Украине.

В перечень участников концерна были включены: ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (добыча, переработка урановой руды, г.Желтые Воды, Днепропетровская обл), ГП "Дирекция предприятия, строящегося на базе Новокостантиновского месторождения урановых руд", ГП «Смолы» (выпускает смолы для переработки урановой руды, г. Днепродзержинск), ГП "Днепропетровский завод прецизионных труб", а также ГП “Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии” (Желтые Воды).

Позже Кабинет Министров дополнил перечень участников Государственного концерна «Укратомпром» компанией ОАО «Турбоатом».

Постановлением правительства №456 от 14 марта 2007 г. был утвержден устав Государственного концерна «Укратомпром».

Генеральным директором концерна назначен президент «Энергоатома» Андрей ДЕРКАЧ.

14 августа Президент своим указом приостановил действие постановлений Кабинета министров о создании государственного концерна «Укратомпром».