Ющенко и Янукович придут на праздник с разницей в 5 минут

Правительство Украины и Секретариат Президента планируют, что в День Независимости, 24 августа, глава государства Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ вместе примут участие в праздничных мероприятиях на Софиевской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Независимости.

Планируется, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет на площадь в 08.50, а В.ЮЩЕНКО - в 08.55.

В свою очередь первый заместитель главы Секретариата Президента, сопредседатель Оргкомитета Иван ВАСЮНИК отметил, что, "Президент надеется, что праздник пройдет в духе консолидации под национальным флагом Украины".