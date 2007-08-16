Ющенко и Янукович придут на праздник с разницей в 5 минут
18:31, 16 августа 2007Общество
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В детали посвятил Табачник
Правительство Украины и Секретариат Президента планируют, что в День Независимости, 24 августа, глава государства Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ вместе примут участие в праздничных мероприятиях на Софиевской площади.
|Дмитрий ТАБАЧНИК
Планируется, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет на площадь в 08.50, а В.ЮЩЕНКО - в 08.55.
В свою очередь первый заместитель главы Секретариата Президента, сопредседатель Оргкомитета Иван ВАСЮНИК отметил, что, "Президент надеется, что праздник пройдет в духе консолидации под национальным флагом Украины".
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