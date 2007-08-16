2/3 украинцев ни на грош не верят политикам (соцопрос)

37,6% украинцев считают, что дебаты между политическими лидерами более всего влияют на их политический выбор во время предвыборной кампании.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования «Украина накануне выборов», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора».

Согласно опросу, на втором месте в качестве предвыборного инструмента влияния на избирателей стоят встречи политиков с народом - так считают 37% респондентов. Далее идут: партийная программа (34%), выступления в СМИ (28%), новости в средствах массовой информации (25%), политическая реклама та телевидении, радио (16%), биг-борды, листовки, плакаты (5%).

При этом около двух третей опрошенных уверены, что предвыборные обещания политиков так и не будут выполнены. Верят же обещаниям политиков всего 13% украинцев.

Также подавляющее большинство избирателей (84%) считает, что основной темой предвыборных обещаний будет повышение зарплат и пенсий. Однако 40% украинцев уверены, что повышение зарплат и пенсий перед выборами не повлияет на их политический выбор.

Комментируя результаты исследования, эксперт Института Виктория САВОСТЬЯНОВА отметила, что украинские избиратели настолько часто слышат обещания политиков относительно повышения социальных стандартов, что даже реальное повышение зарплат и пенсий перестало быть действенным инструментом влияния на электорат. Поэтому, по словам эксперта, наиболее действенным для них является общение с представителями украинского политикума, тем более что, согласно исследованию Института Горшенина, каждый третий украинец опирается исключительно на личные симпатии к определенным политикам.

«Украинский избиратель хочет видеть товар «лицом». И это уже позитивная тенденция. Теперь необходимо, чтобы в сознании людей восстановилась связь между их жизнью, их выбором и властью. Институт Горшенина проводит свои исследования не только для того, чтобы изучить менталитет украинцев, а также и для того, чтобы подтолкнуть украинского избирателя к сознательному выбору», - отметила В.САВОСТЬЯНОВА.

Исследование «Украина накануне выборов» проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора» с 20 июня по 4 июля 2007 года в 128 населенных пунктах Украины (62 города и 66 сел). Всего было опрошено 2006 респондентов, которые представляют население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.