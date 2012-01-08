В Испании поняли, что деньги уходят из-под носа

Правительство Испании решило усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. В частности, отныне будет запрещено делать крупные покупки за наличные – только путем контролируемых налоговым ведомством банковских переводов, - сообщает корреспондент Радио Свобода.



Считается, что принимаемые меры позволят только в этом году получить дополнительно в казну более 8 миллиардов евро. Под особый контроль будет поставлена сфера продажи жилья. Заместитель премьер-министра Испании Сорайа Саенс де Сантамария заявил:



"Мы приняли план по борьбе с неуплатой налогов, который, в частности, предусматривает больший контроль со стороны нашей таможенной службы за потоком наличных через границу. Вырученные средства пойдут на борьбу с бюджетным дефицитом".



Специалисты в области недвижимости отмечают, что указанная мера коснется, в частности, россиян, многие из которых, при приобретении недвижимости на курортах Испании, предпочитают расплачиваться привезенными с собой наличными, минуя банки – российские и испанские. Соответственно продавцы не декларируют полученные деньги и избегают налогообложения.



