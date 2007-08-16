Тройки финалистов в 18 номинациях премии “Телетриумф”

Экспертная коллегия определила тройки финалистов в восемнадцати номинациях седьмой ежегодной национальной телевизионной премии “Телетриумф”.

Как передает корреспондент УНИАН, списки финалистов сегодня на брифинге в Киеве объявил руководитель отдела аудиторских консультационных услуг компании “Эрнст энд Янг” в Украине Том КРЕДОК-ВАТСОН.

Так, согласно результатам голосования экспертной коллегии, в номинации “Ведущий развлекательной передачи” наибольшее количество голосов набрали: Андрей ДОМАНСКИЙ, “Свадьба за 48 часов”, “Подъем”, “Хозяин горы” (ЗАО “Новый канал”); Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ “Вечерний квартал” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорацтя – “Интер”); Тина КАРОЛЬ, Юрий ГОРБУНОВ, “Танцы со звездами” (телеканал “Студия “1+1”).

В номинации “Ведущий информационной передачи” первую тройку финалистов сформировали: Анна ГОМОНАЙ (АТЗТ Украинская независимая ТВ- корпорация – “Интер”); Лидия ТАРАН, “Время”, “Время новостей” (“5-й канал”); Елена ФРОЛЯК, “Факты” МК ТРК ICTV.

В номинации “Репортер”, согласно результатам голосования экспертов, лидерами стали: Виктор СОРОКА “Факты недели с Оксаной Соколовой” (МК ТРК ICTV); Андрей ЦАПЛИЕНКО, “Подробности” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорація – “Интер”); Михаил ШАМАНОВ, “Репортер” (ЗАО “Новый канал”).

Победителями в номинации “Телевизионный дизайн” стали: “Война и мир” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорація – “Интер”); Телевизионный дизайн (телеканал “Студия 1+1”; Телевизионный дизайн канала М1 (ЗАО “ТелеОдин” (М1) ).

Лидерами в номинации “Детская программа” по количеству голосов экспертной коллегии стали: “Вечерняя сказка” (НТКУ) и программа “Серебряный апельсин” (ЗАО “ТРК Украина”). Третий лидер в этой номинации, согласно обнародованным данным, не определился.

Тройку лидеров в номинации “Развлекательная программа” сформировали: “Вечерний квартал” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорация – “Интер”); “Танцы со звездами” (телеканал “Студия 1+1”); “Gutten Morgen” (ЗАО «ТелеОдин» (М1)).

Тремя лучшими музыкальными передачами, по решению экспертной коллегии, стали: “Шанс” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорация – “Интер”); “Шоумания” (ЗАО “Новый канал”); “VovaZIL’Vova” (ЗАО «ТелеОдин» (М1)).

Победители в номинации “Спортивная передача” - “Гол!” (ЗАО “Новый канал”), “3 Тайм” (МК ТРК ICTV) и передача “Футболштрассе” (телеканал “Студия 1+1”).

Лучшими документальными фильмами (сериалами), по решению экспертной коллегии, стали: “Война и мир” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорация – “Интер”), “Диссиденты” (телеканал “Студия 1+1”) и “Документальный детектив. Слезы палача” (ЗАО “Международный Медиа Центр – СТБ”).

В номинации “Художественный фильм (сериал)” победителями определены: “Жажда экстрима” (телеканал “Студия 1+1”) и «Не наезжайте на Деда Мороза” (МК ТРК ICTV). Третий финалист в этой номинации не определился.

В номинации “Учебная, познавательная, культурологическая, социальная передача” тройку лидеров сформировали: “Документ”: “Собор на крови” (телеканал “Студия 1+1”); “Ключевой момент” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорация – “Интер”); “Украинский шоу-бизнес: как это было” (ЗАО «ТелеОдин»(М1)).

Тремя лучшими общественно-политическими передачами стали: “Закрытая зона” – “Бомба под Чернобыль” (ООО “Студия “Смена”); “Свобода слова” (МК ТРК ICTV) и “Я так думаю” (телеканал “Студия 1+1”).

Тройку лучших информационных передач сформировали: “Окна-новости” (ЗАО “Международный Медиа Центр – СТБ”); “ТСН” (телеканал “Студия 1+1”); “Факты” (МК ТРК ICTV).

Тремя лучшими информационно-развлекательными передачами определены: “Автопарк” (МК ТРК ICTV), «Смотри» (ЗАО “Телекомпания ТЕТ”) и “Черным по белому” (телеканал “Студия 1+1”).

Лидерами в номинации “Итоговая (аналитическая) передача” стали: “Подробности недели” (АТЗТ Украинская независимая ТВ-корпорация – “Интер”) и “Факты недели с Оксаной Соколовой” (МК ТРК ICTV). Третий победитель в этой номинации не определился.

Лучшими региональными передачами, по мнению совета экспертов, стали “Большое путешествие” (ПП ”НТА - независимое телевизионное агентство”) и “Кнайпы старого города” (ЗАО “Телерадиокомпания Люкс”). Третий победитель в этой номинации не определен.

В номинации “Местные новости” лучшими оказались “Объектив-неделя” (АО Телерадиокомпания “Simon”) и “Итоги” (ЗАО “Телерадиокомпания Люкс”). Третий победитель также не определен.

В номинации “Специальный проект” тройку лидеров сформировали “Акулы бизнеса” (МК ТРК ICTV); “Гордость Украины 2006” (ЗАО “Новый канал”) и “Служба розыска детей” (“Магнолия-ТВ”).

Т.КРЕДОК-ВАТСОН также отметил, что окончательное распределение мест, а также победители премии “Телетриумф” будут объявлены на официальной церемонии награждения, которая состоится 23 августа в Национальном дворце искусств “Украина”.

Национальная телевизионная премия “Телетриумф” была основана в 2001 году. На сегодняшний день эта премия является единственной в области телевидения.