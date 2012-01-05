Пассажир поезда «Харьков - Москва» спрятал миллион в матрас
11:57, 05 января 2012Общество
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Таможенники нашли...
Сотрудники Харьковской областной таможни вместе с пограничниками во время проведения проверки поезда «Харьков - Москва» выявили более 1 миллиона российских рублей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной таможни, незадекларированную сумму пытался незаконно перевезти через границу 46-летний гражданин Украины.
Валюта, которую он скрыл от таможенного контроля, была выявлена в матрасе.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 352 Таможенного кодекса Украины, а 1 млн. 26 тыс. 250 рублей изъяты.
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