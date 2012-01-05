Пассажир поезда «Харьков - Москва» спрятал миллион в матрас

Сотрудники Харьковской областной таможни вместе с пограничниками во время проведения проверки поезда «Харьков - Москва» выявили более 1 миллиона российских рублей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной таможни, незадекларированную сумму пытался незаконно перевезти через границу 46-летний гражданин Украины.

Валюта, которую он скрыл от таможенного контроля, была выявлена в матрасе.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 352 Таможенного кодекса Украины, а 1 млн. 26 тыс. 250 рублей изъяты.