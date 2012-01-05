В Чернигове подняли квартплату – на 40-60%

В Чернигове с 1 февраля в среднем на 40-63% вырастет стоимость услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Как сообщили УНИАН в управлении экономики Черниговского городского совета, соответствующее решение принял исполком горсовета.

По информации работника управления, причиной повышения стоимости услуг является рост составляющих тарифа на содержание домов, сооружений и придомовых территорий. В частности, с 2008 года, когда в последний раз пересматривалась квартплата в Чернигове, стоимость строительных материалов увеличилась на 200%, цены на горюче-смазочные материалы выросли на 160%, электроэнергию – на 139%, запчасти к автомобильной технике – от 130% до 200%. Вместе с тем, проектные расчеты тарифов на услуги по содержанию жилья осуществлялись с учетом минимальной заработной платы на уровне 960 грн. на месяц, тогда как в действующем тарифе она составляет 588 грн.

"Пересмотр тарифов позволит стабилизировать работу жилищно-эксплуатационных предприятий, обеспечит качественное предоставление услуг", - сказал представитель управления экономики горсовета. Он также отметил, что на сегодня в жилищно-эксплуатационных предприятиях Чернигова не хватает оборотных средств для выполнения обязательств по предоставлению установленного комплекса услуг. На многих предприятиях острой остается кадровая проблема и высокая текучесть кадров.

В целом, новые тарифы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий в Чернигове будут установлены для каждого дома отдельно. Они предусматривают выполнение минимального перечня работ и включают минимальные расходы, необходимые для поддержки жилищного фонда в безопасном санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.