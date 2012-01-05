Начинается отбор бесплатных адвокатов

На протяжении 2012 года Министерство юстиции проведет ряд конкурсов по отбору адвокатов, которые в соответствии с законом «О бесплатной правовой помощи» будут привлечены государством к оказанию бесплатной вторичной правовой помощи гражданам Украины с 1 января 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что 28 декабря 2011 года Кабинет министров принял постановление об утверждении порядка и условий проведения конкурса и требований к профессиональному уровню адвокатов, которые вовлекаются в предоставление бесплатной вторичной правовой помощи. По его словам, до конца 2012 года Министерство юстиции, которое определено ответственным за проведение соответствующих конкурсов, осуществит отбор адвокатов и заключит с ними необходимые контракты.

Объявление о конкурсе обнародуется на официальном веб-сайте Минюста, а также на веб-сайтах Центра правовой реформы и законопроектних работ при Минюсте, управлений юстиции в областях, городах Киев и Севастополь, а также будет размещаться в местных средствах массовой информации за 30 календарных дней до даты проведения конкурса.

По результатам конкурса будут отбираться претенденты для включения их в реестр адвокатов, которые оказывают бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе по контракту или на временной основе на основании договора.

Пресс-служба Минюста напоминает, что с июля 2011 года, после принятия закона о бесплатной правовой помощи, в стране началось поэтапное формирование системы предоставления первичной и вторичной бесплатной юридической помощи гражданам Украины.

На сегодняшний день в Украине уже реализована возможность получения гражданами Украины бесплатной первичной юридической помощи, в частности, на базе 733 общественных приемных, которые были созданы при территориальных управлениях юстиции. Такие же общественные приемные будут созданы при органах исполнительной власти Автономной Республики Крым, территориальных органах центральных органов исполнительной власти, местных органах исполнительной власти.

До 1 января 2013 года Министерство юстиции образует при управлениях юстиции областях, городах Киеве и Севастополе центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Такие центры будут оказывать помощь в составлении процессуальных документов, осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, защите от обвинения. С 1 января 2013 года такие центры будут обеспечивать предоставление бесплатной правовой помощи лицам, к которым применено административное задержание и арест; подозреваемым в совершении преступления лицам, которые задержаны органами дознания и следствия; лицам, к которым в порядке меры пресечения избрано взятие под стражу; лицам, по делам которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины участие защитника является обязательным. Предоставление бесплатной вторичной правовой помощи другим категориям лиц, которые по закону имеют право на такую помощь, будет обеспечиваться поэтапно, начиная с 1 января 2014 года.

В полном объеме, предусмотренном законом, все виды бесплатной правовой помощи будут предоставляться всем категориям лиц с 1 января 2017 года.