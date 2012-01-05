Завершена аэрофотосъемка территории Украины

Государственное агентство земельных ресурсов в 2011 году завершило аэрофотосъемку территории Украины для обновления планово-картографического материала регионов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению, работы выполнены в рамках заключенных договоров компонента D (Землеустроительные работы) по проекту Всемирного банка "Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра".

Кроме этого, Госземагентство работает над формированием технической документации - ортофотопланов и индексных кадастровых карт.