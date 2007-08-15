На выборы в Украину приедет 600 наблюдателей от ОБСЕ

Министерство иностранных дел Украины готово для проведения внеочередных парламентских выборов на заграничных избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК.

“Мы полностью готовы к проведению выборов на заграничных участках”, - заявил он, добавив, что сегодня вечером МИД передаст на утверждение Центральной избирательной комиссии список фамилий всех членов избиркомов на участках за границей.

По информации министра, таких участков будет, как и на прошлых выборах, 115. “Закон о выборах четко определяет, что число участков не может быть больше, чем на выборах 2006 года – фактически их 115”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По информации А.ЯЦЕНЮКА, для наблюдения за выборами приглашены представители “начиная от стран СНГ, заканчивая международными организациями”. От ОБСЕ ожидается до 600 наблюдателей, первые 15 из которых уже прибыли в Украину, отметил министр.