Янукович грозит снять остатки со счетов министерств

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимым, чтобы на счетах министерств оставалось больше средств, чем разрешено законодательством, и требует от руководства ведомств разрешить ситуацию до середины сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

“Я не буду сейчас перечислять эти министерства (там, где есть остатки – УНИАН), вы их все хорошо знаете… До середины сентября, если остатки будут на счетах, они будут все сняты со счетов, уважаемые коллеги, чтобы ваши коллективы об этом знали, что благодаря вашей небрежной работе они будут без денег”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что на счетах должно оставаться столько средств, сколько положено. “Я знаю, что есть задержки с тендерами, есть и еще некоторые вопросы, которые зависят объективно от вас», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2007 года председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО выразил обеспокоенность Совета НБУ тем, что существенные остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) правительства могут стать фактором макроэкономических рисков, которые могут ухудшить инфляционные процессы. По его словам, на 1 июля остатки на ЕКС составляли 22 млрд. грн., включая средства, привлеченные правительством в июне. Как сказал П.ПОРОШЕНКО, «фактически мы демонстрируем определенное несоответствие законам и Бюджетному кодексу, в котором предусмотрено, что остатки на Казначейском счете не должны превышать 2% расходной части общего фонда госбюджета. Они должны быть меньше, чем 1 млрд. грн.».

Председатель Совета НБУ отметил, что существует риск выбросов этих денег во время предвыборной кампании, и это может стать причиной повторения ситуации конца 2004 года с соответствующей оценкой инфляционных факторов.