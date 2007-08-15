В Германии произошло массовое убийство ”по-украински”

Шесть человек убиты в результате перестрелки в западногерманском городе Дуйсбург.

Пять тел были найдены полицией в салонах двух автомобилей недалеко от железнодорожного вокзала, а шестая жертва преступления скончалась в карете «скорой помощи», сообщает AP со ссылкой на пресс-секретаря полиции Германа-Йозефа Хелмиша.

Все шестеро убитых имели огнестрельные ранения головы, добавил полицейский.

По словам источника, пока не известно кто совершил это массовое убийство, и каков его мотив.

Непосредственные свидетели преступления следствию неизвестны. Один из очевидцев был привлечен звуком проезжающей машины и стрельбой, после чего и были обнаружены автомобили с трупами в салоне, передает «Newsru.com».

«Свидетель услышал выстрелы и остановил полицейскую машину, которая случайно оказалась неподалеку», - приводит телеканал SkyNews слова полицейского Райнхарда Папе.

В настоящее время полиция исследует место трагедии, однако сбору улик мешает сильный дождь.

«ForUm»