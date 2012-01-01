На Луганщине ликвидирован трубопровод контрабандного горючего из РФ

В поселке Беленькое Краснодонского района Луганской области ликвидирован трубопровод протяженностью 800 м для перекачки контрабандного горючего из Российской Федерации. Как сообщает УНИАН пресс-служба Луганского пограничного отряда, трубопровод выявлен пограничниками отдела «Краснодон».

Согласно сообщению, информацию о возможном месте нахождения контрабандного горючего пограничники узнали заранее.

Осмотрев двор одного из жилых домов, они обнаружили две емкости объемом 60 кубических метров наполненные горючим, буровую установку наклонного бурения, а также пластиковый трубопровод, который вел в сторону государственной границы.

Емкости правоохранители демонтированы, а трубопровод длиной около 800 метров уничтожен.