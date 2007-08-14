Израильская полиция ищет ”черного трансплантолога” в Киеве

Врача Михаэля Зиса подозревают в незаконной пересадке почек в киевской клинике. Израиль собирается объявить его в международный розыск.

Израильская полиция планировала привлечь украинских правоохранителей к международному расследованию по делу "черных трансплантологов" и провести совместные следственные действия в Киеве, однако украинцы отказались сотрудничать. Об этом заявил руководитель следственной группы Ами Муалем. Он сообщил также о якобы скрывающемся от израильского правосудия в Украине враче Михаэле Зисе, проводившего, по словам Муалема, операции в киевской частной клинике по пересадке почек. Его Израиль намерен объявить в международный розыск.

Кроме того, в окружной суд Хайфы переданы обвинительные приговоры в отношении двух ключевых фигурантов по данному делу. Израильским арабам Мухаммаду Джайту и Хасану Захалке вменяют торговлю человеческими органами, мошенничество и причинение ущерба здоровью людей. Дело, подчеркивает Ами Муалем, основывается на свидетельских показаниях пяти доноров, которым в Киеве хирургическим путем удалялась почка (впоследствии эти люди были признаны потерпевшими, поскольку не получили обещанного вознаграждения). В Нацбюро Интерпола в Украине, где "Сегодня" хотела получить комментарий, заявили, что это наша сторона предлагала сотрудничество израильтянам и получила отказ. "Нам вообще непонятно, по какой траектории расследуется это дело, то вспыхивая, то надолго затухая, и это все под предлогом сотрудничества с компетентными украинскими органами". НЦБ ничего не известно и о скрывающемся у нас Михаэле Зисе: "Может, его и ищут, но официальный запрос о таком человеке нам не поступал".

Скандал с трансплантацией человеческих органов, в орбиту которого попали бывшие и нынешние граждане Украины, разгорелся в июле. В израильской русскоязычной прессе стали появляться предложения стать донорами за солидный гонорар. Операции якобы проводились в приватной клинике Киева, но пациенты оказывались и без почки, и без денег. Украинские трансплантологи категорически опровергали саму возможность таких подпольных операций.

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