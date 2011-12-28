Миллер уже вовсю намекает Украине, что надо быть посговорчивее

Параметры реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" после получения разрешения на строительство от Турции зависят только от результатов переговоров по пакетному соглашению в газовой сфере с Украиной.

Об этом заявил в среду журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в плане привязки проекта "Южный поток" к Украине, о которой он говорил несколько дней назад, А.МИЛЛЕР сказал: "Да, "Южный поток" всегда был привязан к Украине, а после получения разрешения на строительство он привязан еще сильнее".

До получения разрешения на строительство от Турции Украина могла рассчитывать на то, что проект не состоится, но теперь никаких ограничений на его реализацию нет. Таким образом, от того, сможет ли Украина предложить "Газпрому" интересные условия для сотрудничества, зависит будущий объем транзита газа через ее территорию.

Между тем, ранее в среду зампред правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что холдинг даже в случае достижения договоренности по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины не откажется от "Южного потока".

Напомним, в рамках газовых переговоров Москва и Киев в последнее время обсуждают возможность создания "Газпромом" и "Нафтогазом" двух совместных предприятий, одно из которых получило бы контроль над ГТС Украины, а второе - над внутренними украинскими газораспределительными сетями.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ранее заявлял, что значимость украинской ГТС фактически девальвирует как политически, так и экономически, - Россия строит газопроводы "Южный поток" и "Северный поток", а объемы прокачки газа в Европу при этом не увеличиваются.

В свою очередь, глава администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН говорил, что украинская ГТС станет убыточной в случае ежегодной прокачки российского газа в Европу на уровне менее 60 миллиардов кубометров. В 2010 году украинская ГТС прокачала в европейском направлении 95,4 миллиарда кубометров российского газа - две трети экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. На транзите этого объема чистая прибыль "Нафтогаза Украины" составила 1,3 миллиарда долларов.

Руководство Украины и ранее выражало обеспокоенность планами России и стран ЕС начать строительство "Южного потока" и взамен предлагало вложить средства в модернизацию украинских газопроводов.

Весной этого года А.МИЛЛЕР говорил, что одна треть газа по "Южному потоку", мощность которого составит 63 миллиарда кубометров, а ввод планируется на декабрь 2015 года, будет поставляться по новым контрактам, а две трети придутся на "старый" газ.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" направлен на диверсификацию маршрутов экспортных поставок российского газа через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. "Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH и EDF 16 сентября подписали соглашение акционеров морского участка проекта "Южный поток". Доли акционеров распределились следующим образом: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding и EDF - по 15%. Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией.

В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка и ТЭО сухопутных участков, проходящих по территории стран Южной и Центральной Европы. В сводном ТЭО представлены основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая, первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год. Ориентировочная стоимость создания газопровода "Южный поток" составляет 15,5 миллиарда евро, 10 миллиардов из которых приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.