Победители Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в Ялте

Гран-при IV Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в г. Ялта в цирковой номинации завоевала акробатическая группа «Куклы» (Донецкая область).

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в г. Ялта Светлана ШЕВЕЛЕВА.

По ее словам, в этом году в конкурсе приняли участие 209 участников не только с Украины и России, но и из Израиля, Швейцарии, США, Аргентины. Соревновались молодые таланты в пяти жанрах: музыкальном, вокальном, оригинальном, разговорном и цирковом.

С.ШЕВЕЛЕВА отметила, что обладатели Гран-при получили 5 тыс. долл., первые места в номинациях – по 2 тыс. долл. По ее словам, победителей оказалось больше, чем жанров: по двое в вокальном – Юлия ПАК (Москва) и Ольга НИКИТИНА (Краснодар), в музыкальном - Юсиф МАИЛОВ (Баку) и Дмитрий КАЛИННИК (Саратов), в разговорном -- украинская комик-группа «Леди & Джентльменс», а также Петр ВИНС и Дмитрий НИКУЛИН (Барнаул), в оригинальном - студия «Лицедей-Академия» (Санкт-Петербург).

«Впервые лауреатов, помимо традиционных дипломов, медалей и заветной статуэтки «Золотой кролик», ждал солидный призовой фонд - его выделил Кабмин Украины», - добавила она.

В свою очередь народный артист Украины, один из президентов фестиваля Владимир МОИСЕЕНКО подчеркнул, что не секрет, что молодым исполнителям нужны деньги – «чтобы делать фонограммы, новые номера, шить костюмы». По его словам, на конкурс участники «смогли приехать благодаря спонсорскому участию Российских железных дорог». «Поэтому, как не приятно получать медали и признание, самое лучшее поощрение для молодых талантов – это деньги», - добавил он.

***Международный фестиваль юмора и эстрадного искусства в Ялте впервые прошел в 2004 году, став совместным проектом России и Украины по поиску новых талантов в области юмора и эстрадного искусства. Цель Фестиваля: сохранение и развитие лучших культурных традиций эстрадного искусства в странах ближнего и дальнего зарубежья и укрепление культурных связей между народами.

В 2007 году региональные этапы конкурса прошли в Тольятти, Ярославле, Ижевске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саратове, Киеве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Москве. По традиции финал фестиваля проходит в августе на побережье Черного моря, в Ялте.