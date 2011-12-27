Янукович продлил жизнь БТИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторым законам Украины относительно обеспечения реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Этим законом до 1 января 2013 года отсрочены нормы об изменениях в государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в частности - переход прав по регистрации Министерству юстиции).

Законом вносятся изменения в законам «О внесении изменений в Закону Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений» и других законодательных актов Украины», а также «О Государственном земельном кадастре».

В частности, до 1 января 2013 года продлена дата осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и осуществление мероприятий, связанных с ведением Государственного земельного кадастра. Целью этих предложений является предоставление большего времени для проведения организационных и других мероприятий, необходимых для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра, предоставления населению услуг в сфере регистрации вещевых прав на недвижимое имущество.