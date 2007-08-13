Умерла старейшая женщина Земли

Старейший человек на Земле, японка Йонэ Минагава (Yone Minagawa), скончалась в возрасте 114 лет, сообщает AFP. По рассказам окружающих, Йонэ Минагава до самой смерти оставалась сознательным и энергичным человеком. Она любила играть на сямисене (японском щипковом трехструнном инструменте), а секретом своего долголетия считала "хорошую еду и хороший сон".

Йонэ родилась 4 января 1883 года, и ей уже было за 50, когда Япония потерпела поражение во второй мировой войне. Женщина рано овдовела и растила пятерых детей, продавая цветы и овощи в шахтерском городке на острове Косю. Умерла Йонэ Минагава в доме престарелых.

Зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса "титул" старейшего человека на Земле Йонэ носила всего шесть месяцев. После ее смерти самым старшим человеком на Земле стала американка из штата Индиана Эдна Паркер (Edna Parker), которой также 114 лет.

Японские женщины имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни на Земле. По официальным данным на 2006 год она составила 85,81 года. Средняя продолжительность жизни японских мужчин - 78,8 лет - вторая в мире. Дольше японцев живут исландцы - у них средняя продолжительность жизни мужчин составляет 79,4 года.

Лента.ру