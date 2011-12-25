Эксперт: Это бюджет дерибана для лояльных к власти депутатов

Определенные статьи расходов в государственном бюджете на 2012 год направлены на финансирование проектов политиков, лояльных к действующей власти.

Об этом заявил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в эфире Первого делового канала.

"Расходы бюджета по государственному заказу, проектам и инвестициям привязаны к определенным округам под определенные группы бизнесменов, которых попытаются провести через мажоритарные округа в Верховную Раду. Поэтому можно сказать, что это бюджет дерибана в пользу будущих депутатов, лояльных к власти ", - сказал он.

По его словам, это приведет к краху финансовой системы Украины.

"Централизация ресурсов, централизация расходов, централизация инвестиций - это путь к централизованной экономике, в которой нет места для частного сектора. Это означает торможение производства, старение структур и в конце концов провал финансовой системы. Такая политика, такие приоритеты, когда только для себя и своих приближенных деньги распределяются по бюджету, когда банкам указывают, кого кредитовать, а кого нет, закончится очень плохо для действующей власти. Все их обещания оказались простым блефом", - отметил Лановой.

"Будет раз в два-три месяца коррекция показателей. В конце года мы вообще не узнаем о балансе бюджета. Останутся переходящие долги на следующий год. То есть полная вакханалия. К сожалению, наш бюджетный процесс не позволяет ни обществу, ни даже контролирующим органам отследить, вовремя ли сделаны выплаты. Поэтому Тигипко в середине года и рассказывал, что нет денег чернобыльцам ", - добавил он.

Gazeta.ua