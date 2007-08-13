Завтра суд начнет слушания иска БЮТ к ЦИК

Блок Юлии Тимошенко обратился с иском в Окружной административный суд Киева в отношении бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации БЮТ для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил представитель БЮТ в ЦИК, заместитель руководителя Центрального избирательного штаба БЮТ Петр КРУПКО.

“БЮТ обратился в суд на второй день после того, как ЦИК продемонстрировала свою бездеятельность, которая не базируется на юридических основаниях. Я видел, как с 10-и часов члены ЦИК советовались и только после 23-х началось заседание. Это делалось сознательно для того, чтобы решение не принять”, - сказал П.КРУПКО.

По его словам, заседание суда по рассмотрению этого дела состоится завтра, 14 августа. “Мы надеемся, что суд, имея все доказательства, примет решение. Мы надеемся на то, что украинский суд вынесет решение, которое основывается на законе, на Конституции, учтет сложившуюся ситуацию и это откроет нам путь к участию в избирательном процессе”, - добавил он.

П.КРУПКО убежден, что факт бездеятельности Центральной избирательной комиссии является очевидным, и это не нужно доказывать. “Все знают, что ЦИК не приняла решения ни о регистрации, ни об отказе. Были ли правовые основания для такой бездеятельности - суд проверит. Я считаю, что были сознательные действия, которые заслуживают оценки в другом аспекте, но это - дело тех, кто стоит на страже Конституции и закона - прокуратуры. Я лично считаю, что здесь есть для этого основания”, - считает представитель БЮТ в ЦИК.

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае удовлетворения иска основания для отмены регистрации других партий не появятся. “Другие партии подали документы, содержание которых не отвечает форме. Но это не может быть основанием для отмены регистрации. То, что они заполнили документы не по форме, утвержденной ЦИК, – это очевидно. Однако это не является основанием для отмены регистрации. ЦИК должна публично признать свою ошибку. Если они этого не сделают - то им поможет суд. Я уверен, что суд примет решение, которым признает бездеятельность ЦИК противоправной и незаконной и обяжет комиссию осуществить регистрацию. И тогда, я надеюсь, что ЦИК выполнит решение суда. Потому что чего тогда стоит государство, в котором государственный орган не будет выполнять решения судебной инстанции?”, - отметил П.КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от блока Юлии Тимошенко. В частности, члены ЦИК от коалиции заявляют, что проблема заключается в том, что не отмечен адрес места проживания ни одного кандидата из избирательного списка БЮТ

Лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО 11 августа заявила, что блок намерен обратиться в суд по поводу бездеятельности Центризбиркома. Кроме того, руководство блока будет просить отреагировать на действия ЦИК Президента Украины и евросообщество.