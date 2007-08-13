В Украину идут грозовые дожди, град, шквалы

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, местами, кроме южных и восточных областей, сильные дожди. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге и востоке 17-22°; днем 22-27°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 28-33°.

15 августа синоптики Украинского гидрометцентра также обещают переменную облачность. В северных областях кратковременные дожди, грозы, кое-где град, в центральных областях местами сильные дожди; на остальной территории отдельные грозовые дожди. Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части и восточных областях местами 20-22°; днем 22-27°, в восточных областях, Крыму и Приазовье до 32°; в западных областях ночью 11-16°, днем 15 августа 20-25°.

16 августа кратковременные дожди с грозами пройдут также в южных областях. Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части и восточных областях местами 20-22°; днем 22-27°, в восточных областях, Крыму и Приазовье до 32°; в западных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.

17 августа кратковременный дождь с грозой ожидается местами только в восточной части страны. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится; днем 24-30°, в южной, восточной части и в Закарпатье до 33°.

18 августа дожди с грозами пройдут в большинстве западных областей. Температура ночью существенно не изменится; днем 24-30°, в южной и восточной части до 33°, на крайнем западе 21-23°.

19-21 августа в южной, восточной части и Днепропетровской области ожидается сухая жаркая погода.

22-23 августа ожидаются отдельные грозовые дожди (кроме восточных областей и Крыма) и существенное понижение дневной температуры. На остальной территории временами дожди и грозы; понижение температуры, начиная с западных и северных областей, на 3-6°.

В Киеве и области 14 августа ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, шквалы 15-20 м/с ( в Киеве и местами по области). Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°; по области ночью 13-18°, днем 22-27°.

15 августа в отдельных районах возможен град. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

16 августа погода в Киеве и области существенно не изменится

17-18 августа. Преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.