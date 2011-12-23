500 электротранспортников пикетировали губернатора

22 декабря около 500 работников коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» пикетировали облгосадминистрацию с требованиями выплаты зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла под лозунгом "Наши дети хотят есть!".

В акции также приняли участие активисты Житомирской городской организации ВО “Свобода”, которая накануне призвала работников ТТУ к акции прямого действия.

Ранее, 6 декабря, состоялась профсоюзная конференция с участием председателя Житомирской облгосадминистрации Сергея РЫЖУКА и Житомирского городского председателя Владимира ДЕБОЯ относительно определения путей дальнейшего функционирования предприятия. На конференции речь шла о том, что задолженность по зарплате на 1 декабря превысила 5,5 млн. грн. Также у предприятия сохраняется долг в размере 10,6 млн. грн. по кредиту. Вместе с тем, сегодня государство компенсирует лишь 30% расходов за перевозку пассажиров льготных категорий, которых в общественном электротранспорте города более 55%.

Забастовка работников электротранспорта Житомира продолжается.