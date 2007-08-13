Скончался изобретатель ”Поля чудес” (фото)

Умер Мерв Гриффин (Merv Griffin), знаменитый американский телепродюсер и телеведущий - автор идеи всемирно популярных шоу, как "Wheel of Fortune" ("Поле чудес") и "Jeopardy" (на российском ТВ "Своя игра"), сообщает AP.

Причиной смерти Гриффина, скончавшегося в воскресенье в возрасте 82 лет, стало онкологическое заболевание, говорится в сообщении, распространенном компанией The Griffin Group/Merv Griffin Entertainment.

Мерв Гриффин, напоминает AP, был одним из людей, сформировавшим развлекательное телевидение в таком виде, в каком оно знакомо большинству современных зрителей. Свою карьеру в масс-медиа Гриффин начал с работы на одной из радиостанций в Сан-Франциско, где он в прямом эфире исполнял песни. Затем он снялся в нескольких телефильмах, где играл второстепенные роли. Актера запомнили и позвали работать в качестве ведущего игр и ток-шоу.

Карьера Гриффина - телеведущего - развивалась вполне успешно, однако настоящий успех, в том числе финансовый, пришел к нему в 1964 году, когда он придумал, запатентовал и организовала съемки игры "Jeopardy". Эта игра с большим успехом идет на американском ТВ до сих пор, права на нее также проданы в несколько десятков стран мира.

Еще одно шоу, придуманное Гриффином в 1975 году, - "Wheel of Fortune" - повторило успех "Jeopardy". Аналоги этой игры также с большим успехом идут в десятках стран мира. Нам она известна под названием "Поле чудес".

Первые сезоны выхода в эфир обеих игр, Гриффин был их ведущим, а затем уступал место в студии другим своим коллегам.

В 1986 году Гриффин продал права на обе игры компании Coca-Cola за 250 миллионов долларов, сохранив при этом право на часть приносимых ими доходов.

Американскому зрителю Мерв Гриффин также знаком в качестве ведущего популярного телешоу "The Merv Griffin Show", которое с успехом выходило в эфир на протяжении 20 лет.

Лента.ру