В Житомирской области ограбили Тригорский монастырь

В Житомирской области работники милиции задержали и возбудили уголовное дело в отношении четырех граждан, которых подозревают в ограблении Тригорского мужского монастыря .

Об этом УНИАН сообщила специалист Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

"Из мужского монастыря, который расположен в с. Тригорье Житомирского района, были похищены церковные вещи. Неизвестный проник через окно в помещение, откуда похитил 10 крестов разных конфигураций с украшениями, три иконы, серебряный дароносец, Евангелие, престольный серебряный крест с позолотой и деньги в сумме 8,5 тыс. грн. Следственно-оперативная группа оперативно установила приметы возможных злоумышленников. В частности, все наряды дорожно-патрульной службы и ГАИ были сориентированы на проверку автомобилей „BMW” зеленого цвета", - рассказала А.ВАЩЕНКО.

Она также сообщила, что через полтора часа после совершения кражи работниками ГАИ был остановлен автомобиль. В салоне авто, за рулем которого находился 30-летний частный предприниматель, житель г. Киева, были еще трое граждан. Милиционеры провели предварительный осмотр авто и в багажнике выявили большую дорожную сумку, в которой находились, как объяснил один из мужчин, подаренные ему бабушкой реликвии.

Кроме похищенных церковных ценностей, у подозреваемых изъяты и вспомогательные средства, которые использовались для совершения кражи. Среди инструментов была обнаружена портативная радиостанция и электрошок.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 185 УКУ, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Расследование дела продолжается.