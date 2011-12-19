Лишь 30% фондовиков верят в успех быстрого старта пенсионной реформы

Только 30% опрошенных участников фондового рынка верят в эффективность быстрого старта накопительного уровня пенсионной реформы.

Как сообщил сегодня во время круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса" вице-президент Gorshenin Group Алексей ЛЕЩЕНКО, таковы результаты проведенного Институтом Горшенина и Ассоциацией "Фондовое партнерство" опроса фондовиков.

Согласно итогам опроса, примерно такое же количество опрошенных верят в вывод на рынок акций госкомпаний, создание условий для их допэмиссии на открытом рынке.

В целом, по мнению респондентов, государственная политика в ближайшей перспективе должна быть направлена на создание комфортных и понятных правил для работы инвесторов, а также обеспечение создания механизмов для стимулирования фондового рынка.

От регуляторов в лице Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национального банка Украины участники рынка ожидают прежде всего создания условий для предотвращения дефолтов на долговом рынке, внедрения нового законодательства о валютном регулировании, обеспечения прогнозированности внутренней ликвидности и допуск на украинский рынок иностранных ценных бумаг.

Сами же профучастники, как свидетельствуют результаты анкетирования, для развития отечественного рынка готовы объединиться для устранения законодательных и регуляторных препятствий. Торговцы также считают приоритетным сотрудничество по запуску новых финансовых инструментов на биржевом рынке, а также намерены активизировать работу с эмитентами по выводу их на организованный рынок ценных бумаг.