Неизвестные украли из церкви золотые пожертвования у иконы Богородицы

В Тернополе неизвестные обокрали церковь Рождества Христова Украинской автокефальной православной церкви, которая является памятником архитектуры XVII века.

Как сообщил корреспонденту УНИАН священнослужитель храма протоиерей Роман ПРИТУЛА, воры украли золотые пожертвования, которые висели сразу возле чудотворной иконы Тернопольской Божьей Матери (начало XVIII века), крупные золотые кресты, которые продавались в церковном магазине и денежные пожертвования. Сейчас сумму ущерба еще устанавливают.

«Ежегодно люди, которые исцеляются, в знак благодарности жертвуют иконе золотые крестики, медальоны, кольца, другие изделия из золота, которые мы в начале года вешаем возле иконы под бронированным стеклом. Сколько этих ценностей украли, сейчас точно не знаем, это сможет установить милиция, которой мы отдали фото, сделанное в начале года и на котором видны все пожертвования», - рассказал отец РОМАН.

По его словам, следы проникновения воров в храм он обнаружил вчера утром, когда пришел в церковь. «Воры разбили окно, выдавили витраж (на уровне второго этажа – УНИАН) и так попали вовнутрь. Хорошо, что икона под бронированным стеклом, иначе не известно, что бы они сделали», - отметил отец РОМАН.

По его данным, ни одна икона из храма не пропала. Чудотворная же икона сейчас остается покрыта разбитым бронированным стеклом, в котором воры пробили небольшое отверстие, чтобы можно было просунуть руку.

*** Церковь Рождества Христова расположена в самом центре города, в 20-30 метрах от нее – здание областного управления милиции.