Неподалеку от Евпатории на дне Черного моря нашли неизвестный город

Неподалеку от Евпатории в миле от села Штормовое аквалангисты нашли на дне Черного моря неизвестный город. Об этом корреспонденту УНИАН рассказал президент Дайвинг-клуба «Альфа» Дмитрий ШАПОВАЛОВ.

По его словам, гидролокатором бокового обзора еще в мае этого года на дне Черного моря был обнаружен рельеф, который вызвал интерес у дайверов. Затем, уже летом, они провели разведку и обнаружили, что на дне моря лежит целый город. Ныряльщики увидели отдельно стоящие строения, комнаты с отверстиями правильной прямоугольной формы (окна), арки (высота проема 2,5- 3 метра), дорогу с отчетливой колеей и т.д. "Сверху комнаты смотрятся как совершенно плоские", - сказал Д.ШАПОВАЛОВ, добавив, что все эти строения - не могут быть созданы природой, это - дело рук человека.

Кроме того, по егословам, на территории неизвестного города был найден камень яйцевидной формы диаметром более 2 метров, лежащий на необычной поверхности. Д.ШАПОВАЛОВ предположил, что камень использовался в каких-то ритуальных целях, возможно, во время жертвоприношения.

Президент Дайвинг-клуба "Альфа" сообщил, что был найден также фрагмент посуды (она не похожа на амфору, а, скорее, на глиняную чашу). Также ныряльщики взяли образцы раствора, соединяющего камни. Экспертиза раствора поможет установить, когда город был построен.

Д.ШАПОВАЛОВ сообщил, что находке неизвестного города было заявлено в Департамент подводного наследия. Документы на экспедицию готовятся. В планах - провести маршрут и обозначить его расположение ходовиками для удобства дайверов и археологов, а также обрисовать границы города.