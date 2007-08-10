Нафтогаз Украины выкручивает руки коммунальщикам

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приняла решение о поставке природного газа предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) лишь при условии 100% предоплаты запланированных объемов потребления топлива в следующем месяце. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что такая система внедрена, поскольку Компания не видит другого пути обеспечения полноценного проведения отопительного сезона 2007-2008 гг. в условиях критически низкого уровня оплаты газа местными ТКЭ.

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на то, что, невзирая на многочисленные предупреждения и жесткие меры, которые принимала на протяжении последнего года Компания, предприятия ТКЭ и местная власть сознательно пренебрегают государственными интересами в сфере газоснабжения и систематически срывают сроки и объемы оплаты потребленного природного газа.

В НАК напомнили, что обязанность своевременно и в полном размере оплачивать потребленный природный газ закреплена в Постановлении Кабмина от 27 декабря 2001 года (№1729), а ответственными за надлежащее снабжение тепла населению согласно ст. 13 Закона “О теплоснабжении” являются руководители органов местного самоуправления.

“Из-за незаконных и недобросовестных действий руководителей ТКЭ и местной власти НАК «Нафтогаз Украины» накапливает долги и лишается средств для закупки импортированного природного газа для обеспечения населения горячей водой и отоплением в следующие периоды. Лишь за отопительный сезон 2006-2007 гг. потребителями перед Компанией накоплено около 3 млрд. грн. задолженности, почти 1 млрд. грн. из которой не погашены до сих пор”, - говорится в пресс-релизе компании.

Компания отмечает, что сравнительный анализ оплаты природного газа населением свидетельствует о неподобающем выполнении предприятиями ТКЭ своих функций посредника по сбору средств у населения за потребленное тепло и горячую воду. Уровень расчетов населения за природный газ в 2007 году составляет около 95%, в то время как коммунальная теплоэнергетика рассчиталась лишь на 77%. “НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно ставила вопрос перед местными властями и правоохранительными органами, куда исчезают остальные 18% средств, оплаченных населением. Впрочем, ни одного объяснения или соответствующих действий чиновников нет до сих пор”, - отмечает НАК.

В НАК «Нафтогаз Украины» указали, что компания имеет позитивный опыт снабжения природного газа по предоплате. В 2003 году такая система газоснабжения была внедрена для промышленности, которая была на то время наихудшим плательщиком. “Несмотря на протесты отдельных предприятий, снабжение газа по предоплате доказало свою эффективность, за несколько месяцев повысив уровень расчетов за топливо до 100%. Сегодня предприятия промышленности являются наиболее дисциплинированной категорией потребителей”, - напомнили в пресс-службе.

“Внедряя систему газоснабжения теплоэнергетики по 100% предоплате, НАК «Нафтогаз Украины» руководствуется общепринятым европейским опытом. Ни в одной стране Центральной и Западной Европы природный газ не поставляется в долг. В случае отсутствия предоплаты за топливо в странах Евросоюза газоснабжение мгновенно прекращается. Природный газ в этих странах расценивается как товар, за который нельзя не платить. Введение предоплаты природного газа для предприятий теплоэнергетики Украины также будет способствовать высокой дисциплине расчетов и предоставит возможность эффективно использовать государственный энергетический ресурс”, - сказала в пресс-релизе.