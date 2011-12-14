У Азарова подсчитали, насколько лучше стали жить украинцы

Реальная заработная плата выросла на 11,4% против аналогичного месяца прошлого года, сообщает Правительственный портал.

По информации первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ, средний размер заработной платы в октябре 2011 года составил 2729 грн., что на 17,5% больше октября 2010 года. Реальная заработная плата выросла на 11,4% против аналогичного месяца прошлого года.

„Как вы знаете, наше правительство 4 раза поднимало минимальную заработную плату в этом году, и с 1 декабря она составляет 1004 грн. Это - на 9% (или на 82 грн.) больше, чем в 2010 году. Также с 1 декабря повышен размер I тарифного разряда ЕТС до 704 грн., что на 104 грн. (на 17,3%) больше, чем в 2010 году”, - сказал В.НАДРАГА.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 октября 2011 года средний размер пенсии составляет 1 230,46 грн. и увеличился на 107 грн. (9,5%) против октября 2010 года. Кроме того, с 1 декабря с.г. вместе с другими соцстандартами повышен размер минимальной пенсии до 800 грн., что на 66 грн. (или на 9,0%) больше, чем получали пенсионеры в прошлом году.

При этом В.НАДРАГА напомнил, что инфляция в январе-ноябре (или с начала года) составляла всего 4,4%. В прошлом году за тот же период она составила 8,2%.